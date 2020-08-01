Тюмень, 1 августа 2020, 19:32 — REGNUM В Тюмени скончалась самая тяжёлая женщина России 57-летняя Любовь Нурдинова. Об этом сообщил 1 августа портал 72.ru.
Напомним, тюменка весила 350 кг. После операции в медико-санитарной части «Нефтяник», она похудела на 200 кг. С начала лета тюменка перестала выходить на связь с журналистами и открывать двери квартиры. Ей предстояло пройти длительную терапию.
О смерти женщины с уникальным весом порталу сообщили несколько собственных источников. Родственники Любови Нурдиновой отказались разговаривать с журналистами.