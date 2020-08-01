Лондон, , 19:21 — REGNUM В Великобритании за последние сутки выявили 771 новый случай заражения коронавирусом. Об этом 1 августа сообщается на сайте британского правительства.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

По последним данным, общее число выявленных инфицированных за весь период с начала пандемии в стране достигло 303 952 человек.

Как передавало ИА REGNUM, 31 июля премьер-министр страны Борис Джонсон сообщил на пресс-конференции, что власти Великобритании приняли решение об отмене очередного этапа смягчения мер карантинной безопасности, связанных с распространением SARS-CoV-2.

Читайте также: В Британии отменили новый этап смягчения карантинных мер