Берлин, , 18:32 — REGNUM Несколько тысяч человек, которые выступают против введения ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса, провели акцию в Берлине. Об этом в субботу, 1 августа, передает Deutsche Welle со ссылкой на данные полиции.

По данным журналистов, шествие, которое проходило под лозунгом: «День свободы — конец пандемии», стартовало на бульваре Унтер-ден-Линден в 12:00 по местному времени (13:00 мск). В 15:30 мск митингующие дошли до улицы 17 июня, где и началась массовая демонстрация.

По данным полиции, на мероприятие пришли около 15 тыс. человек.

Как передавало ИА REGNUM, 1 августа данные берлинского института имени Роберта Коха свидетельствуют о том, что в Германии за прошедшие сутки выявили 955 случаев заражения коронавирусом нового типа.

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