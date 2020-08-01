Москва, , 18:22 — REGNUM Главный врач больницы № 40, расположенной в московском поселке Коммунарка, Денис Проценко раскрыл подробности посещения клиники президентом России Владимиром Путиным в марте 2020 года. Об этом 1 августа сообщает «Российская газета».

По словам медика, в больнице он заметил мэра Москвы Сергея Собянина, а также других высокопоставленных чиновников. После чего приехал и сам президент.

«Мне сказали: «Что стоишь? Иди, принимай гостя». Подъехал Aurus, и тут я до конца всё понял», — отметил Проценко в интервью изданию.

Напомним, визит главы государства в указанную больницу был личным решением Путина, до этого посещение Коммунарки не предполагалось.