Нижний Новгород, 1 августа 2020, 16:20 — REGNUM В Приволжском федеральном округе по состоянию на 1 августа выздоровели после заражения коронавирусом 79 417 человек. Об этом свидетельствуют данные оперативного общероссийского штаба.

Джон Элсли. Выздоравливай. Вторая половина XIX века
Джон Элсли. Выздоравливай. Вторая половина XIX века

Таким образом, от общего числа носителей коронавируса в округе, число которых достигло 103 752 человек, более 76,56% уже выздоровели.

В очередной раз за сутки число выписанных по выздоровлении граждан превысило количество новых выявленных случаев заражения SARS-CoV-2. Так, число новых носителей коронавируса, выявленных за сутки в Поволжье, составило 851 человек, а выписались по выздоровлении 1215 жителей округа.

За минувшие сутки рекордное число выписанных зарегистрировано в Нижегородской области — 439 человек, в Ульяновской области — 130, в Саратовской области — 122, в Оренбургской области — 114, в Самарской области — 102, в Чувашии — 67, в Удмуртии — 57, в Мордовии — 45, в Пермском крае — 42, в Пензенской области — 40, в Марий Эл — 38, в Кировской области — 11, в Башкирии — семь человек, в Татарии — двое.

Как сообщало ИА REGNUM, на утро 1 августа в России подтверждено 845 443 случая заражения коронавирусом, за последние сутки выявлено 5462 новых носителя SARS-CoV-2. Доля жителей Поволжья в общем числе носителей коронавируса в России постепенно увеличивается и составляет уже более 12,27%. Полностью выздоровели 646 524 жителя России. Доля выздоровевших жителей Поволжья среди граждан страны, победивших коронавирус, составляет более 12,28%.

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