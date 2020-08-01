Махачкала, , 16:11 — REGNUM В Дагестане районный суд Махачкалы на два месяца арестовал исполняющего обязанности главы Дербентского района Фуада Шихиева. Об этом 1 августа сообщается в заявлении пресс-службы судебной инстанции.

Арест Иван Шилов © ИА REGNUM

«Постановлением суда подозреваемый заключён под стражу на два месяца», — отмечается в заявлении, что означает, что Шихиев пробудет за решеткой по меньшей мере до 30 сентября.

Чиновник подозревается в организации преступной группировки, занимающейся незаконной продажей земельных участков, ранее конфискованных у законных владельцев.