Кишинёв, , 15:12 — REGNUM В Молдавии 442 пациента, заболевших COVID-19, находятся в тяжелом состоянии, 39 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Об этом 1 августа сообщает пресс-служба министерства здравоохранения, труда и социальной защиты Молдавии.

Молдавские врачи оценивают состояние еще 1152 инфицированных как средней степени тяжести.

За сутки в Молдавии выздоровели еще 302 человека (всего 17 571 человек), умерли пять человек (всего 783 человека).

Общее число зарегистрированных случаев инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2 в республике достигло 24 733, из которых 1551 случай — данные по Приднестровью (по данным МВД ПМР — 1537 случаев).