Москва, , 15:12 — REGNUM Каким образом кашляет человек, который переболел COVID-19, рассказал 1 августа главный врач московской больницы в поселке Коммунарка, где лечат больных новым заболеванием, Денис Проценко в интервью «Российской газете».

По словам медика, ввиду того, что он сам переболел COVID-19, теперь ему ни с чем данный кашель не спутать, так как последний имеет уникальные интонации.

«Не глубокие надсадные, а такие как бы поверхностные. Плюс чувство не проходящего першения», — рассказал Проценко.

Также он указал, что по данным признакам можно сразу поставить соответствующий диагноз, и отметил, что во время болезни не чувствовал запахов и вкуса еды.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за прошедшие 24 часа от COVID-19 в столице России вылечились ещё 1413 пациентов.