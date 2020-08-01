Киев, , 14:45 — REGNUM Главный санитарный врач, замминистра здравоохранения Украины Виктор Ляшко сообщил, что эпидемия COVID-19 в стране развивается по так называемому желтому сценарию, согласно которому в стране может быть зарегистрировано до четырех тысяч летальных случаев и 400 тысяч случаев инфицирования. Об этом он заявил 1 августа в ходе брифинга, сообщает информационное агентство Интерфакс-Украина.

Ляшко напомнил, что месяц назад впервые были обнародованы прогнозы о развитии эпидемиологической ситуации в стране и тогда Украина двигалась по так называемому желто-зеленому сценарию.

«Сейчас наша динамика четко отражает «желтый сценарий», и, к сожалению, мы ориентируемся на 4 тыс. летальных случаев и около 400 тыс. случаев инфицирования, которые могут быть в нашей стране», — заявил Ляшко, добавив, что единственным способом, который в настоящее время сдерживает распространение вируса, являются карантинные меры.

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Напомним, за сутки на Украине были зарегистрированы 1172 новых случая инфицирования коронавирусом. Общее число выявленных случаев заражения составило 71 056. За весь период эпидемии на Украине скончались 1709 человек.