Одесса, Украина, , 14:33 — REGNUM Платные камеры для заключенных открыли в украинских городах Одессе и Николаеве 1 августа, сообщил министр юстиции Украины Денис Малюська на своей странице в социальной сети Facebook.

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В Одессе открыты две платные камеры. Одна из них — для трех заключенных, вторая — для двух. Сутки содержания в такой камере обойдутся заключенному в 985 гривен (2600 рублей), неделя — 3502 гривны (9300 рублей), месяц — 4093 гривны (10 900 рублей).

Содержание в платных камерах города Николаева обойдется дешевле — 452 гривен (1200 рублей) — сутки, 1540 гривен (4100 рублей) — неделя, 3666 гривен (9700 рублей) — месяц.

«И теперь, выезжая в Одессу, к стандартному набору плавок, солнцезащитных крема и очков теперь следует добавлять сертификат на платную камеру», — порекомендовал украинский министр юстиции.

Свой пост в социальной сети Денис Малюська сопроводил фотографиями, на которых запечатлены камеры, в которых сделан ремонт, имеется санузел, душ, кухонная мойка, электрический чайник, микроволновая печь и мебель для комфортного проживания.

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Как сообщало ИА REGNUM, на сайте министерства юстиции Украины 24 июля стартовала продажа сертификатов для содержание заключенных в платных камерах украинских СИЗО.