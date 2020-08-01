Минск, , 13:38 — REGNUM До 67 946 возросло число выявленных случаев инфицирования коронавирусом в Белоруссии, сообщили 1 августа в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

Тест на коронавирус Governor Tom Wolf

Общее число выздоровевших от COVID-19 составило 62 686 человек, скончались от осложнений болезни 563 человека.

По информации минздрава, в республике было проведено 1 309 823 тестирования для выявления коронавируса SARS-CoV-2.

За сутки подтвердили 138 новых случаев инфицирования, выздоровели 242 человека, умерли четыре человека, проведено 10 395 тестов на SARS-CoV-2.