Екатеринбург, , 12:23 — REGNUM В Свердловской области за сутки было подтверждено ещё 202 случая заражения коронавирусом. Об этом 1 августа сообщает оперштаб.

Лабораторные исследования Алексей Колчин (c) ИА REGNUM

160 заразившихся находятся в Екатеринбурге. Также вновь выявленные есть в Берёзовском, Верхней Салде, Ревде, Верхней Пышме, Сухом Логе, Краснотурьинске, Каменске-Уральском, Серове, Нижнем Тагиле и ряде других территорий.

Всего в регионе обнаружено 20 784 носителей коронавируса. 142 пациента с COVID-19 находятся в тяжёлом состоянии.