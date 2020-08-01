Париж, , 12:18 — REGNUM Как минимум тринадцать человек пострадали в результате наезда автомобиля на толпу около бара в коммуне Вензель, находящейся на востоке Франции. Об этом 1 августа сообщает префектура департамента Саона и Луара.

По информации властей, происшествие случилось около 00:00 по местному времени (01:00 мск), когда после словесной перепалки посетителей бара «автомобиль сбил людей, находившихся перед заведением». Позднее сотрудники полиции задержали водителя, который был в состоянии алкогольного опьянения.

«Врачи осмотрели 16 человек, из них у 12 были выявлены легкие повреждения, трое были в состоянии шока», — также говорится в сообщении.

Кроме этого, указывается, что в результате произошедшего ещё одна девушка получила серьезные травмы ног, однако в настоящее время ее жизни ничто не угрожает.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что не менее 13 человек погибли в результате дорожной аварии в штате Гезира в центральной части Судана.