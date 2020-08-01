Орел, , 11:47 — REGNUM 30 новых случаев заражения коронавирусом подтверждены в Орловской области за минувшие сутки, данные опубликовал 1 августа федеральный оперативный штаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

За прошедшие сутки выписаны из стационаров или сняты с амбулаторного учёта в связи с выздоровлением после коронавируса 70 человек. Скончался один пациент с подтверждённым заражением.

С 24 марта по 1 августа на территории Орловской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 5675 человек, 4383 пациента выписаны. Скончались за всё время 90 пациентов с COVID-19.