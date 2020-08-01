Тула, , 11:38 — REGNUM 28 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки в Тульской области, данные опубликовал федеральный оперативный штаб 1 августа.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

За минувшие сутки выписаны с выздоровлением после коронавируса 36 человек. За тот же период подтверждена смерть пяти пациентов с COVID-19.

Всего за период пандемии в Тульской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 8351 человека, 6941 выздоровел. Скончались 239 пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19.