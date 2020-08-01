Симферополь, , 11:32 — REGNUM 37 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено на территории Крыма за минувшие сутки, сообщил на своей странице в Facebook глава Крыма Сергей Аксёнов.

Пациент выходит из машины скорой помощи Дарья Драй © ИА REGNUM

«За 31 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 37 случаев коронавирусной инфекции. 16 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 11 — среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 10 — при скрининге здоровых лиц», — уточнил Аксёнов.

За период пандемии в регионе положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 1241 человека, 917 пациентов выздоровели, скончались 15 человек.