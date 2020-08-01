Владимир, , 11:34 — REGNUM За истекшие сутки 24 положительных результата тестов на коронавирус подтверждено во Владимирской области. Пять пациентов скончались, сообщили 1 августа в федеральном оперативном штабе.

С начала пандемии зарегистрировано 5610 случаев заражения коронавирусом. За сутки выписаны 11 пациентов, всего выздоровели 5174 человека.

За сутки скончались пять пациентов, таким образом, в регионе зарегистрировано летальных исхода у пациентов с подтверждённым положительным тестом на коронавирус.