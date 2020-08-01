Калуга, , 11:29 — REGNUM Положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены в Калужской области у 28 человек за последние сутки, сообщает 1 августа корреспондент ИА REGNUM cо ссылкой на информацию федерального штаба.

Всего в регионе подтверждено 7 тыс. 260 положительных результата тестов. 1 тыс. 200 человек находятся на лечении, 6 тыс. 4 человека выздоровели, 56 человек умерли.

Больше всего подтверждённых положительных результатов тестов в Калуге (313), в Обнинске (163), в Боровском районе (127), Малоярославецком районе (83), в Жуковском районе (79) и в Людиновском районе (67).

Читайте ранее в этом сюжете: В Калужской области за сутки выявлено 25 носителей коронавируса

Читайте развитие сюжета: В Калужской области за сутки выявлено 28 носителей коронавируса