Волгоград, , 11:27 — REGNUM За последние сутки подтверждено 95 новых случаев заражения коронавирусом в Волгоградской области. Один пациент скончался, сообщили 1 августа в региональном оперативном штабе.

С начала пандемии в регионе зарегистрировано 9237 случаев заражения инфекцией. В больницах с подозрением на коронавирус находятся 2133 взрослых и 81 ребёнок. Получают лечение 3529 человек с подтверждённым диагнозом, в том числе 192 ребёнка.

За минувшие сутки зарегистрирован один летальный исход. Таким образом, в регионе скончались 63 пациента с подтверждённым положительным тестом на коронавирус.