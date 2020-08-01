Тамбов, , 11:19 — REGNUM 29 новых случаев заражения коронавирусом подтверждены в Тамбовской области за минувшие сутки, сообщил 1 августа региональный оперативный штаб.

«29 новых случаев сегодня. Из них: 8 мужчин, 21 женщина. Возраст заболевших от 21 до 81 года. Прибывших из других регионов нет, 29 контактных с заболевшими», — уточнили в оперативном штабе.

Всего за период пандемии в регионе положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 6019 человек, выздоровели 5162, умерли 35 пациентов. В больницах остаются 237 человек, у 185 из них диагноз «пневмония».