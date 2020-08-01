Горно-Алтайск, , 11:17 — REGNUM В Республике Алтай за прошедшие сутки выздоровели 30 пациентов с коронавирусом — из города Горно-Алтайска, Кош-Агачского, Майминского, Улаганского, Усть-Канского и Шебалинского районов. Всего в регионе выздоровел и выписан 1171 человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

По данным на утро сегодня, 1 августа, за минувшие сутки в регионе выявлено 28 новых случаев заражения коронавирусом. 18 из 28 новых случаев выявлены по контакту с ранее заразившимися. В пяти случаях диагностированы симптомы заболевания.⠀Таким образом, в Республике Алтай выявлено 1606 случаев заражения коронавирусом.