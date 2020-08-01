Тверь, , 11:15 — REGNUM 29 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки в Тверской области, об этом сообщили в региональном оперативном штабе 1 августа. Два человека за минувшие сутки скончались.

«За сутки выписано 14 человек, а весь период — 3851 заболевший. 631 изолирован и находится под постоянным медицинским наблюдением», — уточнили в оперштабе.

Всего за период пандемии положительные результаты тестов на коронавирус подтвердились у 4626 человек. Скончались за всё время 144 человека.