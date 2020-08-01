Москва, , 11:31 — REGNUM В России проведение вакцинации от коронавируса собираются начать с особых групп — учителей и медицинских работников. Об этом 1 августа рассказал журналистам российский министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«После получения регистрационного удостоверения вакцины начнут применяться, и еще будет параллельно (наблюдение), начнется параллельно с вакцинации особых групп — это в первую очередь медики и учителя, и пойдут еще наблюдения за вакцинированными пациентами», — заявил он.

Также глава минздрава РФ уточнил, что более массовая вакцинация населения страны намечена на октябрь текущего года.

Кроме этого, Мурашко указал, что в настоящее время клинические испытания вакцины от SARS-CoV-2, которая разработана центром Гамалеи, завершены.

«Вакцина против коронавирусной инфекции, разработанная центром Гамалеи, завершила клинические исследования, и сейчас готовится пакет документов для процедуры регистрации», — сказал он.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за прошедшие 24 часа от COVID-19 в столице России вылечились ещё 1413 пациентов.