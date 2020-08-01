Краснодар, , 11:09 — REGNUM 99 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки в Краснодарском крае, сообщили в региональном оперативном штабе 1 августа. Младшему из новых заразившихся пять месяцев, всего вирус выявили у шести детей. Старшему пациенту 92 года.

«Новые случаи зафиксированы в 27 муниципалитетах. В Краснодаре заболел 31 человек, в Сочи — 16. В Славянском районе выявлено 6 жителей с COVID-19, в Армавире — 5. В Кавказском, Лабинском, Усть-Лабинском, Новокубанском районах по 4 подтвержденных случая, в Кущевском и Курганинском — по 3», — уточнили в оперативном штабе.

За период пандемии с 12 марта по 1 августа в Краснодарском крае положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 8365 человек. Показатель заболеваемости COVID-19 на 100 тысяч населения составляет 147,4. Выписаны с выздоровлением 7265 пациентов. Скончались 114 человек. 31 пациент находится в тяжёлом состоянии — 29 человек подключены к аппаратам ИВЛ, ещё двое — на ЭКМО.