Новосибирск, , 11:06 — REGNUM В Новосибирской области, по данным на утро сегодня, 1 августа, за прошедшие сутки выявлено 98 новых случаев заражения коронавирусом. За это же время выздоровели 188 человек. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

«Скончались ещё четыре пациента: женщина в возрасте 67 лет и трое мужчин. Двоим из них было 64 года, одному — 82 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 234 человека», — уточняется в оперативном сообщении.

Всего в регионе официально зарегистрировано 9 444 случая заражения коронавирусом, 7 830 человек выздоровели.