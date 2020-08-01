Кемерово, , 11:01 — REGNUM В Кемеровской области, по данным на сегодня, 1 августа, за прошедшие сутки выявлено 75 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

«Кемерово — 42, Междуреченск — шесть, Таштагольский МР — шесть, Белово — четыре Чебулинский МО — четыре, Анжеро-Судженск — три, Осинники — два, Беловский МР — два, Кемеровский МО — два, Промышленновский МО — два, Мыски — один, Новокузнецк — один», — уточняется в оперативном сообщении. Один пациент скончался — у жителя Междуреченска 1949 года рождения развилась тяжёлая форма пневмонии.

За это же время 138 пациентов выздоровели.

Всего в регионе официально зарегистрировано 3702 случая заражения коронавирусом, 2481 человек вылечился, 25 скончались.