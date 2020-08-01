Оренбург, , 10:59 — REGNUM В Оренбургской области за сутки, по состоянию на 1 августа, референс-центр подтвердил 106 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает Управление Роспотребнадзора по региону.

В ведомстве отметили, что на прошедшей неделе (с 27 июля) в области наметилась тенденция к снижению заболеваемости. Среди выявляемых носителей SARS-CoV-2 продолжается постепенное снижение доли граждан в возрасте 18−30 лет при увеличении удельного веса пожилых людей — в возрасте старше 60 лет. Социальную структуру носителей нового коронавируса определяет работающее население — 59,5%, доля пенсионеров — 21,4%.

В течение июля число проведенных исследований по тестированию увеличилось в полтора раза, охват тестированием на 100 тыс. населения в сутки достиг 206,64.

С начала пандемии в Оренбуржье выявлено 7 021 случай заражения коронавирусом. Выздоровели 5 477 пациентов. От COVID-19 скончались 47 человек.

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