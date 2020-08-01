Донецк, , 11:28 — REGNUM В Донецкой Народной Республике выявили тридцать новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, сообщили 1 августа в пресс-службе министерства здравоохранения ДНР.

Шестнадцать случаев инфицирования были выявлены улиц, прибывших 17 июля с Украины. Остальные случаи заражения были зарегистрированы среди ранее контактировавших с инфицированными.

Также за сутки по факту выздоровления было выписано четыре человека. Зарегистрирован еще один летальный случай. От осложнений заболевания скончалась 78-летняя женщина.

На данный момент в ДНР был зарегистрирован 1781 случай инфицирования. 843 человека из числа зараженных находятся на лечении, 834 — выздоровели, 104 человека скончались.