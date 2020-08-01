Пермь, , 10:47 — REGNUM В Пермском крае за сутки, по состоянию на 1 августа, подтвердили 69 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

В больницах лечатся 64 пациента. Дома под меднаблюдением находятся пять человек. Среди выявленных носителей SARS-CoV-2 25 мужчин, 44 женщины. Большинство из них в возрасте 45−65 лет — 38 человек.

Ежесуточный прирост случаев заражения составил 1,2%, а коэффициент распространения — 0,94 (на 31 июля — 0,96).

С начала пандемии в регионе выявлены 5 933 носителей SARS-CoV-2. От болезни оправились 4 309 пациентов. Продолжают получать лечение 752 человека. Скончались 245 пациентов с COVID-19.

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