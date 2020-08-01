Вашингтон, , 10:41 — REGNUM Участие частных лиц, имеющих связи с фармацевтической промышленностью, в создании вакцины против коронавирусной инфекции может быть сопряжено с корыстными целями, сообщает 31 июля издание Politico.

Так, заключенный с ними договор позволяет не раскрывать возможное наличие конфликта интересов. Такое развитие событий поднимает важные вопросы прозрачности принимаемых Вашингтоном мер по борьбе с пандемией коронавируса.

В частности, опасения вызывает участие в создании вакцины против нового коронавируса Монсефа Слауи, который в рамках соглашения с администрации во время работы над препаратом по-прежнему может делать инвестиции в фармацевтические компании. Помимо Слауи, в качестве советников в создании вакцины против COVID-19 приняли участие бывшие члены правления компании Pfizer Уильям Эрхардт и Рэйчел Харриган.

Напомним, 27 июля вице-президент США Майкл Пенс заявил о том, что в стране уже санкционировано проведение третьего этапа клинических испытаний вакцины от нового коронавируса. Он напомнил собравшимся, что разрабатывающая вакцину фармацевтическая компания Moderna первый этап испытаний начала ещё в марте, буквально через несколько недель после того, как был получен генетический код коронавируса.