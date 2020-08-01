Пермь, , 10:38 — REGNUM В Пермском крае за сутки, по состоянию на утро 1 августа, в COVID-центрах зафиксировано девять летальных исходов пациентов, сообщает краевой минздрав.

По данным ведомства, от коронавирусной инфекции умерли семь человек. Причиной смерти еще двух пациентов медики называют сопутствующие заболевания.

С начала пандемии в регионе скончались 245 пациентов с COVID-19: в 150 случаях причиной смерти стала коронавирусная инфекция, в 95 — сопутствующие заболевания.

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