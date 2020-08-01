Луцк, Украина, , 10:49 — REGNUM Максим Кривош, подозреваемый в захвате автобуса с заложниками 21 июля в городе Луцке, объявил голодовку, находясь в СИЗО. Об этом 31 июля сообщает «ВолыньPost» со ссылкой на адвоката задержанного Сергея Тиможинского.

Голодовку Кривош объявил 30 июля. Таким образом подозреваемый решил опротестовать «ненадлежащие» по его мнению условия содержания в следственном изоляторе.

Кривош голодает из-за «немотивированного» по его мнению применения наручников по отношению к нему. По словам защиты подозреваемого, первые три дня нахождения Кривоша в СИЗО, спецсредств по отношению к нему не применяли, а теперь наручники одевают каждый раз, когда выпускают задержанного из камеры. Это расценивается Кривошем как содержание его не как заключенного, а как осужденного, в то время, как решения суда, признающего Максима Кривоша виновным, пока нет.

Адвокат Кривоша также сообщил, что его подзащитному не дают сменную одежду, хотя она была среди изъятых при задержании вещей. Поэтому Кривош, по словам защиты, вынужден стирать свои вещи в умывальнике. В свою очередь в пресс-службе прокуратуры области сообщили, что прокуроры систематически посещают СИЗО и никаких жалоб от заключенного на режим или условия содержания не поступали.

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Как сообщало ИА REGNUM, 23 июля Максиму Кривошу была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.