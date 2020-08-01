Остин, США, , 10:09 — REGNUM За первые 48 часов с момента релиза в Grounded поиграли больше миллиона человек. Об этом 1 августа сообщает портал PCGamesN.

Разработчики проекта отметили, что Grounded будет получать новые обновления каждый месяц. Выход первого из них запланирован на 27 августа 2020 года.

Напомним, Grounded — это новая онлайн-игра, в которой персонажей геймера уменьшают до микроскопических размеров. После этого им приходится выживать в огромном окружающем мире, сражаясь с насекомыми и строя укрепления из подручных материалов.

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