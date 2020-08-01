Токио, 1 августа 2020, 09:43 — REGNUM Мобильный экшен Bleach: Brave Souls выпустят на PC в сервисе Steam. Об этом 31 июля сообщила «Игромания».
Релиз PC-версии ожидается летом 2020 года. Разработчики добавили в неё улучшенную графику, изменённое управление и поддержку геймпада.
Напомним, Brave Souls основана на популярной приключенческой манге Bleach от японского мангаки Тайто Кубо. В 2004 году также начал выходить одноимённый аниме-сериал.
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