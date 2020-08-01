Вашингтон, , 09:37 — REGNUM Microsoft официально подтвердила информацию о том, что в многопользовательский режим Halo Infinite можно будет поиграть бесплатно. Об этом сообщается 1 августа на странице франшизы в Twitter.

https://twitter.com/Halo/status/1289298976550731776

Разработчики говорят, что мультиплеер Halo Infinite будет доступен с поддержкой 120 кадров в секунду на Xbox Series X. Дополнительные подробности этого режима станут известны позже.

Напомним, релиз Halo Infinite должен состояться в декабре 2020 года. Игра станет одним из первых эксклюзивов консоли Xbox Series X.

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