Вашингтон, 1 августа 2020, 09:37 — REGNUM Microsoft официально подтвердила информацию о том, что в многопользовательский режим Halo Infinite можно будет поиграть бесплатно. Об этом сообщается 1 августа на странице франшизы в Twitter.
https://twitter.com/Halo/status/1289298976550731776
Разработчики говорят, что мультиплеер Halo Infinite будет доступен с поддержкой 120 кадров в секунду на Xbox Series X. Дополнительные подробности этого режима станут известны позже.
Напомним, релиз Halo Infinite должен состояться в декабре 2020 года. Игра станет одним из первых эксклюзивов консоли Xbox Series X.
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