Лондон, , 09:21 — REGNUM Переосмысление популярной экшен-игры Battletoads выйдет на PC и Xbox One уже 20 августа 2020 года. Об этом сообщалось 31 июля в новом трейлере проекта, опубликованном на YouTube-канале студии Rare.

Спустя 26 лет после выхода оригинала разработчики представляют новую версию Battletoads: с изменённым визуальным стилем и обновлённым сюжетом. Пройти игру можно будет в кооперативном режиме для трёх человек.

Напомним, серия игр Battletoads изначально создавалась как альтернатива проектам про Черепашек-ниндзя. Однако вскоре она получила множество положительных отзывов от геймеров и критиков, образовав вокруг себя большую фан-базу.

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