Киев, , 09:28 — REGNUM На Украине за сутки зарегистрировали 1 172 новых случая заражения коронавирусом. Данные об этом были опубликованы 1 августа в системе мониторинга распространения эпидемии коронавируса на сайте СНБО Украины.

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Общая численность зарегистрированных случаев инфицирования коронавирусом в стране достигла 71 056. За сутки на Украине выздоровели 556 человек (всего 39 308 человек), скончались шестнадцать человек (всего 1 709).

Больше всего случаев инфицирования коронавирусом зарегистрировано во Львовской области (9 671 случай), украинской столице (8 342 случая) и Ровенской области (6 111 случаев).

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Напомним, ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что причинами большого числа зарегистрированных случаев инфицирования коронавирусом в западных областях Украины является проведение на указанных территориях богослужений.