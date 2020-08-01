Токио, , 09:14 — REGNUM В сети появился релизный трейлер японской ролевой игры по мотивам аниме-сериала Fairy Tail. Его опубликовали 31 июля на YouTube-канале PlayStation.

Игра уже доступна на PC, PS4 и Nintendo Switch. За приобретение любого издание (цифрового или физического) геймеры также получат специальный костюм для Эльзы.

Напомним, Fairy Tail — это популярная манга Хиро Машимы и одноимённый аниме-сериал. Главными героями проекта являются члены могущественной гильдии волшебников.

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