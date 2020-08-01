Полтава, Украина, , 09:28 — REGNUM Подозреваемый в захвате заложника и угоне автомобиля в Полтавской области, бывший участник гражданской войны в Донбассе Роман Скрипник ночью 1 августа в ходе спецоперации был ликвидирован снайпером недалеко от поселка городского типа Опошня (Полтавская область), сообщает пресс-служба национальной полиции Полтавской области.

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«Для задержания правонарушителя проводилась специальная полицейская операция. Когда его действия стали угрожать жизни полицейских, снайпер обезвредил мужчину», — сообщает источник.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в министерстве внутренних дел Украины выдвигали версию, согласно которой Роман Скрипник, которого сотрудники правоохранительных органов не могли найти с 23 июля, может быть мертвым.