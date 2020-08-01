Иркутск, , 08:59 — REGNUM Режим обязательного ношения на территории Иркутской области защитных индивидуальных масок продлен до 9 августа текущего года. Об этом 31 июля сообщает пресс-служба правительства региона.

«Согласно требованиям Роспотребнадзора в Иркутской области продлен масочный режим по 9 августа», — говорится в сообщении.

Также указывается, что необходимые изменения внесены в соответствующий указа главой региона — Игорем Кобзевым.

Кроме этого, сообщается, что на этот же срок продлеваются в регионе больничные для работающих граждан в возрасте от 65 лет и сохраняются частичные ограничения в работе юрлиц.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Российской Федерации к сегодняшнему дню — 1 августа — проведено уже более 28,4 млн тестов на коронавирус SARS-CoV-2.