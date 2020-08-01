Триполи, , 07:50 — REGNUM В Ливии за прошедшие сутки выявили 183 случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба ливийского национального центра по контролю за заболеваниями.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в стране достигло 3621. Уже выздоровели 618 пациентов, еще 74 с болезнью не справились и умерли. Ранее глава ливийского минздрава отметил рост заболеваемости COVID-19 в стране и заявил, что пока предсказать течение пандемии затруднительно.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 июля в Ливии выявили рекордное с начала пандемии число зараженных новым коронавирусом — 216 человек. В ливийском минздраве отметили, что источники заражения в стране стало сложнее отслеживать.

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