Москва, , 07:44 — REGNUM Власти Российской Федерации могут открыть авиасообщение практически со всеми странами уже 11 августа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники.

Сообщается, что возможность открытия авиасообщения со всеми странами обсуждалась на недавнем совещании у вице-премьера России Татьяны Голиковой. Но окончательное решение по данному вопросу еще не принято.

Напомним, что с 1 августа восстановлено авиасообщение с Великобританией, Турцией и Танзанией. Рейсы на первом этапе будут осуществляться только из Москвы и Ростова-на-Дону.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, международное авиасообщение было в существенной мере прервано из-за пандемии коронавируса. И хотя коронавирус пока не отступил и в мире все более отчетливо наблюдается вторая волна пандемии, международное авиасообщение постепенно восстанавливается.