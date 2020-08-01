Мехико, , 07:32 — REGNUM В Мексике число умерших пациентов с коронавирусной инфекцией превысило 46,6 тысяч человек, заявил замглавы мексиканского минздрава Уго Лопес-Гаттель на своей странице в Twitter.

По его данным, к 1 августа в Мексике подтверждено 424 637 случаев заражения коронавирусом нового типа. Уже 278 618 пациентов выздоровели, еще 46 688 с болезнью не справились и скончались.

Отметим, что Мексика вошла в тройку «лидеров» в мире по числу умерших с COVID-19, обогнав Великобританию. В Соединенном Королевстве, по последним данным, подтверждено более 46,2 тыс. летальных случаев.