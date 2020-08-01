Берлин, , 06:58 — REGNUM В Германии за прошедшие сутки выявили 955 случаев заражения коронавирусом нового типа. Об этом свидетельствуют данные берлинского института имени Роберта Коха.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в ФРГ достигло 209 653. Также за 31 июля от болезней, вызванных новым коронавирусом, скончались семеро человек. Всего с начала пандемии в Германии жертвами осложнений COVID-19 стали 9148 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 июля МИД Германии призвал граждан ФРГ отказаться от туристических поездок в испанские регионы Каталония, Наварра и Арагон. Это связано с высоким риском заболевания COVID-19.

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