Ханой, , 06:49 — REGNUM Во Вьетнаме за минувшие сутки выявили 12 случаев заражения коронавирусом нового типа внутри страны, сообщает пресс-служба вьетнамского минздрава.

Сообщается, что все новые случаи выявлены в Дананге, где зафиксирован крупный очаг распространения инфекции. Возраст новых пациентов — от двух до 78 лет.

Отмечается, что вспышка инфекции во Вьетнаме связана с больницами Дананга, хотя к настоящему времени точно определить источник заражения пока не удалось. Всего с начала пандемии во Вьетнаме было выявлено 558 случаев заражения коронавирусом нового типа. Уже выздоровели 373 пациента, их выписали из медучреждений. Первые два летальных исхода среди заболевших COVID-19 были выявлены в стране 31 июля.

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