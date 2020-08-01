Пномпень, , 06:05 — REGNUM В Камбодже за прошедшие сутки выявили пять завозных случаев COVID-19, сообщает пресс-служба минздрава страны.

Среди пятерых пациентов четверо — граждане Камбоджи, вернувшиеся на родину из Пакистана. Их отправили в медицинский центр в столице страны Пномпене. Пятая пациентка — 18-летняя гражданка Индонезии.

Всего с начала пандемии в Камбодже подтверждено 239 случаев заражения коронавирусом нового типа. Летальных исходов среди пациентов с коронавирусной инфекцией в стране зафиксировано не было.