Хабаровск, , 05:37 — REGNUM Около 3,5 тысяч человек вышли в Хабаровске на новую протестную акцию в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, что вдвое меньше, чем на акцию 25 июля, сообщает пресс-служба городской администрации.

«Как и прежде, акция проходит мирно с призывами освободить бывшего главу региона или провести открытое судебное заседание», — отметили в мэрии.

Снижение численности протестующих в администрации связывают с падением интереса жителей региона к политическим процессам, а также появление на акциях представителей несистемной оппозиции, которые пытаются использовать протест в своих целях. Отметим, что в настоящее время в Хабаровске идет дождь.

В администрации подчеркнули, что публичные массовые мероприятия в регионе запрещены из-за действия режима повышенной готовности, который был введен в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Кроме того, в Хабаровском крае зафиксирован рост числа зараженных SARS-CoV-2.