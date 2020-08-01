Москва, , 06:31 — REGNUM В субботу, 1 августа, в Москве будет облачно с прояснениями, кратковременный дождь, местами гроза. Температура воздуха +18… +20 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр.

В ночь на 2 августа в Москве будет облачно с прояснениями. Температура воздуха +11… +13 °С.

Ветер северный, северо-западный 5−10 м/с, при грозе порывы до 15 м/с. Атмосферное давление 739 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале +16… +21 °С днём и +8… +13 °С ночью. Ночью местами небольшой дождь.

В воскресенье, 2 августа, днём в столице ожидается +18… +20 °С. По области +16… +21 °С. Ночью в регионе ожидается +6… +11 °С. Кратковременный дождь.

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