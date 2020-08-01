Сеул, , 05:11 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 31 случай заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

Среди новых случаев 23 являются завозными, остальные связаны с распространением инфекции внутри страны. Отмечается, что число выявленных пациентов за сутки снизилось по сравнению с предыдущем днем, однако эксперты выражают беспокойство насчет «импортных» случаев.

Таким образом, общее количество подтверждённых случаев заражения новым коронавирусом в Южной Корее достигло 14 336. Новых летальных случаев за 31 июля зафиксировано не было. Всего с начала пандемии в республике от осложнений COVID-19 скончался 301 человек.