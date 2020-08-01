Пермь, , 05:12 — REGNUM Мотовилихинский районный суд Перми признал охранницу школы, где двое подростков совершили вооруженное нападение на детей четвертого класса и их педагога, виновной в совершении преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 238 УК РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека»). Женщину приговорили к трем годам условно с испытательным сроком два года. Приговор не вступил в законную силу, сообщают СМИ.

По версии следствия, сотрудница частного охранного предприятия нарушила требования пропускного режима. В результате в школу попали вооруженные преступники.

Стоит отметить, ранее суд первой инстанции вынес охранницы наказание в виде двух лет ограничения свободы. Но краевой суд вынес оправдательный приговор. С таким вердиктом не согласился Седьмой кассационный суд общей юрисдикции, который в апреле 2020 года отменил оправдательный приговор, а уголовное дело направил на новое рассмотрение.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе 2018 года в пермскую школу проникли двое вооруженных подростков и устроили резню. В результате пострадали 15 человек, из них 12 детям и педагогу потребовалась госпитализация. Суд приговорил одного подростка к девяти годам и восьми месяцам лишения свободы, второго — к семи годам.

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